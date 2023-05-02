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Ляшенко Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляшенко
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
30 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8456. ЛЯШЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 38 л., г. Ростова н/Д. Н. С. 7 уч. г. Ростова. н/Д. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 янв. 923.

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