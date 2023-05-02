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Зуев Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3657. ЗУЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Островск. у., Прокшинск. в., д. Гары. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ѴІ—24. 

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