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Демидов Козьма Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Козьма
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3804. ДЕМИДОВ КОЗЬМА ФЕДОРОВИЧ, 39 л., Рыбинск. у., Панфиловск. в., х. Костерино. Н. С. 1 уч. Рыбинск. у. Ст. 140а, лиш. св. 1½ г. Исп. 20 мая 923.

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