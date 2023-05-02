Щекотуров Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекотуров Иван Ефимович

Щекотуров Иван Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щекотуров
Имя
Иван
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8391. ЩЕКОТУРОВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 31 г. Гр. Юрьевск. у., Симск. в., д. Маркова; - Н. С. 1 р-на г. Ростова. Укрыв. краден., лиш. св. 6 м. Исп. 6 июня 919. | предыдущие судимости 914 73216 1 ч. 1655 У. | 912 57960 169 М. | 913 67615 170 М. | 907 62458 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.