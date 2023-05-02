Щекотуров Иван Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щекотуров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8391. ЩЕКОТУРОВ, ИВАН ЕФИМОВИЧ, 31 г. Гр. Юрьевск. у., Симск. в., д. Маркова; - Н. С. 1 р-на г. Ростова. Укрыв. краден., лиш. св. 6 м. Исп. 6 июня 919. | предыдущие судимости 914 73216 1 ч. 1655 У. | 912 57960 169 М. | 913 67615 170 М. | 907 62458 170 М.
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