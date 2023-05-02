Колчан Даниил Прокопьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колчан
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Прокопьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6287. КОЛЧАН ДАНИИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ, 22 л., Новгород-Северск. у., Рыковск. в., с. Дехтяровки, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 1 г., Исп. 21 июля 923.
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