Пастухов Гавриил Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пастухов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 536
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15052. пастуховъ, гавріилъ филипповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбирск. у., Кадыковск. в., с. Жеребятникова, 24 л.; — Симбирск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Окт. 908 г. (1655 У., ар. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 1 Дек. 908. | 906 44669 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 22250 и 905 г. № 90640. 904 68313 1701 М. | 903 42641 169 М.
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