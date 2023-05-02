Халгаев Джука-Бадма
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халгаев
- Имя
- Джука-Бадма
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10872. ХАЛГАЕВ ДЖУКА-БАДМА, 17 л., Калмыцк. обл., Богоцехуровск. улуса, Зюневск. аймака, с. Цаган-Амана. Н. С. Енотаевск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22/ІІ—26.
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