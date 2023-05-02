Валланова Мария Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валланова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13676. ВАЛЛАНОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 45 л. Гр. Бирск. у., Черауловск. в.; — Н. С. 8 уч. Бирск. у. Кумышковар., лиш. св. 5 л. условно с конф. имущ. Исп. 25 дек. 920.
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