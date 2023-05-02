Коржев Дмитрий Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коржев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6515. КОРЖЕВ ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ, 18 л, Семипалатинск. у., Семипалатинск. Губсуд., Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 2 м. и пор. пр. 2½ г., Исп. 14 мая 923.
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