Коржев Дмитрий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржев Дмитрий Кириллович

Коржев Дмитрий Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коржев
Имя
Дмитрий
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6515. КОРЖЕВ ДМИТРИЙ КИРИЛЛОВИЧ, 18 л, Семипалатинск. у., Семипалатинск. Губсуд., Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 2 м. и пор. пр. 2½ г., Исп. 14 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.