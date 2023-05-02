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Погодин Федор Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Погодин
Имя
Федор
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
18223. ПОГОДИН, ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ, 45 л. Гр. Старицк. у., Страшевск. в., д. Боркино; — Н. С. 11 уч. Московск. у. Хранен. оружия, лиш. св. 1 г. Исп. 30 иювя 920.

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