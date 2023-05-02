Слободянюк Артемий Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слободянюк
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 608
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17076. СЛОБОДЯНЮКЪ, АРТЕМІЙ сергеевъ. К. Ямпольск. у., Краснянск. в., с. Рахновъ-Лѣсовыхъ, 36 л.; — К.-Подольск. О. С., 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 5 Нояб. 908 г. (1 ч. 1655 У.— арест. отд. 1 г. и 3 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 21 Февр. 907. | 904 62537 170 М. | 96 62924 1655 У. | 903 101644 169 М.
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