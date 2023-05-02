Тотушева Анна Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тотушева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140090. ТОТУШЕВА, АННА ЯКОВЛЕВА (Матвѣева) (урожд. Попова). К. Кузнецк. у., Тагабской Инородн. Кочевой в., ул. Бобровскаго, 21 г.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 1 п. 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. Исп. 9 Окт. 909.
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