Битюков Василий Матвьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Битюков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130067. БИТЮКОВЪ, ВАСИЛІЙ МАТВЪевъ. К. Бирючен. у., в. и с. Алексѣевки, 28 л.; — М. С. 2 уч. Таганрогск. окр. 16 Сент. 909, 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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