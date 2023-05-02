Коломийцев Иван Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коломийцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86552. КОЛОМІЙЦЕВЪ, ИВАНЪ ЛЕОНТЬевъ. Каз. пос. и ст. Гниловской, Ростов. (на/Д.) окр., 27 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135. 152, 1ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 25 Янв. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 50557, постан. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 34891. | 905 13748 170 М. | 903 23182 169 М.
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