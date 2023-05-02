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Фалалеев Созонт Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фалалеев
Имя
Созонт
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
07 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12457. ФАЛАЛЕЕВ СОЗОНТ ГЕРАСИМОВИЧ, 53 л., Можгинск. у., Билярск. в., с. Никольской-Валы. Вотск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7/І—24.

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