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Щербакова Елена Георгиевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербакова
Имя
Елена
Отчество
Георгиевна
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13770. Щербакова Елена Георгиевна (она же Миролюбова, Иванова Вера Ивановна), 26 л., г. Харькова. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 95, 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 9 нояб. 926.

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