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Чурсанов Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурсанов
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12463. ЧУРСАНОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24 л., Воронежск. у., Гремяченск. в. и с. В. Т. 19 стрел. див. Ст. 6 п. "б" П. В. П., лиш. св. 7 л. П. в. з. с. 16/ѴІ—26.

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