Кузьминенко Александра Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьминенко
- Имя
- Александра
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7449. КУЗЬМИНЕНКО АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА, 42 л., Тотемск. у., Мосеевск. в., д. Горки. Вологодск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 16 июля 923.
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