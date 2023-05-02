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Чижиков Константин Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижиков
Имя
Константин
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141241. ЧИЖИКОВЪ, КОНСТАНТИНЪ Васильевъ. Мщ. г. Луги, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 9 уч. 19 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Сент. 909. | 906 15627 172 М.

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