Константинова Прасковья Леонтьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Леонтьевна
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5132. КОНСТАНТИНОВА ПРАСКОВЬЯ ЛЕОНТЬЕВНА, 35 л., б. г. Царицына. Н. С. 4 уч. б. Царицынск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 28/ІІ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.