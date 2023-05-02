Алексеев-Яковлев Георгий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев-Яковлев
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 509. Алексеев-Яковлев Георгий Алексеевич, 26 л., г. Саратова. Н. С. 2 р., г. Саратова. Ст. 185, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 7 июля 926.
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