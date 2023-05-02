Левашев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевашев Михаил Степанович

Левашев Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левашев
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7980. ЛЕВАШЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 28 л., Тульск. у., Машковск в., с. Милина. В. Т. Триб. Московск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.