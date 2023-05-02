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Сидоренков Роман Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоренков
Имя
Роман
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
10631. СИДОРЕНКОВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л., Смоленск. г., б. Духовщинск. у., Горкинск. в., д. Хвальковичи. Смоленск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/ѴІ—24.

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