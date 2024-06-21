Филатов Федор Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140528. ФИЛАТОВЪ, ФЕДОРЪ АРСЕНЬЕВЪ. К. Ржевск. у., Тимофеевск. в., д. Шихина, 16 л., рд. въ г. Ржевѣ; — Сычевск. Г. С. 16 Окт. 909, 6, 11, 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 16 Окт. 909.
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