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Филатов Федор Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Федор
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140528. ФИЛАТОВЪ, ФЕДОРЪ АРСЕНЬЕВЪ. К. Ржевск. у., Тимофеевск. в., д. Шихина, 16 л., рд. въ г. Ржевѣ; — Сычевск. Г. С. 16 Окт. 909, 6, 11, 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 16 Окт. 909.

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