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Грязнов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грязнов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3523. ГРЯЗНОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Тамбовск. у., Куньевск. в. Тамбовск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. 3 и 142, лиш. св. 4 г. Исп. 21 авг. 923.

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