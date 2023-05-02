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Климов Дмитрий Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Дмитрий
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6012. КЛИМОВ ДМИТРИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 26 л., Чембарск. у., Волче-Вражск. в., с. Липовки, Пензенск. Губсуд, Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 30 дек. 923.

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