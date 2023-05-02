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Финагин Василий Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Финагин
Имя
Василий
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140561. ФИНАГИНЪ, ВАСИЛІЙ ИГНАТЬЕВЪ. Ряд. изъ к. Новоторжск. у., в. и с. Марьина, 22 л.; — Новгородск. О. С., 114, 134, 135 и 1525 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Сент. 909.

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