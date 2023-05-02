Финагин Василий Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Финагин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140561. ФИНАГИНЪ, ВАСИЛІЙ ИГНАТЬЕВЪ. Ряд. изъ к. Новоторжск. у., в. и с. Марьина, 22 л.; — Новгородск. О. С., 114, 134, 135 и 1525 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 7 Сент. 909.
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