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Кожуховский Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожуховский
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6131. КОЖУХОВСКИЙ ИВАН НИКИТИЧ, 20 л., Первомайск. у., Криво-Озерск. в., с. Веревки, В. Т. Балтфл. и Крокрепост., Ст. 202 ч. 1, лиш. св. 1 г., Исп. 22 окт. 923.

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