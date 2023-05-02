Бондарчук Константин Дионисьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарчук Константин Дионисьев

Бондарчук Константин Дионисьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарчук
Имя
Константин
Отчество
Дионисьев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130209. Бондарчукъ, Константинъ Діонисьевъ (онъ же Бондарь). К. Литинск. у., Межировск. в., с. Коростовцевъ, 20 л.; — Винницк. О. С. 28 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 139, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 99076, каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 17 Окт. 909. | 26 Апр. 906 г. М. С. 1 уч. Винницк. у. 170 М.—тюр. 8 м.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close