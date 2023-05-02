Бондарчук Константин Дионисьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарчук
- Имя
- Константин
- Отчество
- Дионисьев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130209. Бондарчукъ, Константинъ Діонисьевъ (онъ же Бондарь). К. Литинск. у., Межировск. в., с. Коростовцевъ, 20 л.; — Винницк. О. С. 28 Сент. 909, 134, 135, 2 ч. 139, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 99076, каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 17 Окт. 909. | 26 Апр. 906 г. М. С. 1 уч. Винницк. у. 170 М.—тюр. 8 м.
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