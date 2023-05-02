Дулеба Павел Мацеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулеба
- Имя
- Павел
- Отчество
- Мацеев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46605. ДУЛЕБА, ПАВЕЛЪ МАЦѢЕВЪ. К. Калишск. у., гм. Островъ-Калишскій, д. Чемпишъ, 42 л.; — Гм. С. 5 окр. Калишск. у., 8 п. 155 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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