Голоян Захар Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голоян
- Имя
- Захар
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37219. ГОЛОЯНЪ, ЗАХАРЪ СЕМЕНОВЪ (онъ же Троянъ). К. Кременецк. у., Ямпольск. в., с. Нязовца, 34 л.; — Житомірск. О. С., 114, 152,9 и 1454 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 15359, каторж. раб. 6 л. Исп. 17 Нояб. 908. | 907 36378 1655 У. | 902 112415 170 М. | 904 69832 170 М.
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