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Фесенко Терентий Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фесенко
Имя
Терентий
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140512. ФЕСЕНКО, ТЕРЕНТІЙ ФЕДОРОВЪ. Пот. поч. гр., 37 л., рд. Кобелякск. у., Хорошковск. в., въ м. Голтвѣ; — Полтав. О. С. 7 Сент. 909, 1656 У. и 170 М., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909.

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