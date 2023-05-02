Фесенко Терентий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фесенко
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140512. ФЕСЕНКО, ТЕРЕНТІЙ ФЕДОРОВЪ. Пот. поч. гр., 37 л., рд. Кобелякск. у., Хорошковск. в., въ м. Голтвѣ; — Полтав. О. С. 7 Сент. 909, 1656 У. и 170 М., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909.
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