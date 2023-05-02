Рыжкович Платон Титов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыжкович
- Имя
- Платон
- Отчество
- Титов
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 260
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44743. РЫЖКОВИЧЪ, ПЛАТОНЪ ТИтовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Игумен. у., Бродецк. в., д. Селища, 26 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г., съ зач. 1 г. и 20 дн., по приг., напеч. въ 906 г. № 58344 и 904 г. № 62100. Исп. 1 Марта 907.
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