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Поротников Николай Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поротников
Имя
Николай
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7930 ПОРОТНИКОВ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ, 16 л., Щегловск. у. Вознесенск. в, с. Б-Промышленское. Томск. Губсуд. Ст. ст. 95, 149, лиш. св. 3 г. Исп. 19 дек. 923.

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