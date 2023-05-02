Полынова Прасковья Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полынова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27810. ПОЛЫНОВА, ПРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА, 33 л. Гр. Краснослободск. у., Больше-Азясск. в., д. Критиновки; — Н. С. Таганск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г., с зач. 21 д. пр. з. Исп. 3 февр. 920. | 919 5774 Кража. | 912 66955 172 М. | 913 83169 170 М. | 910 10529 169 М. | 913 83168 171 М.
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