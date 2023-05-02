Хартухеев Иван Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хартухеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 375
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12856. ХАРТУХЕЕВ ИВАН МАКАРОВИЧ, 25 л., Аларск. аймака, Ангойск. улуса. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 3 г. 4 м. П. В. 3. С. 25/ѴІ—24.
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