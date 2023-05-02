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Кольчугин Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кольчугин
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
4992. КОЛЬЧУГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 20 л., Тульск. у., Пасловск. в., д. Лошки. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 151, 180а, 220, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ІѴ—24. 

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