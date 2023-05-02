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Давыдов Михаил Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Михаил
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
24 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3685. ДАВЫДОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 23 л., Вятск. г., Орловск. у., Колковск. в., с. Чигирь. В. Т. Триб Северо-Восточн. окр. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 4 г. 11 м. 3 д. Исп. 24 июня 923.

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