Отс Карл Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Отс
- Имя
- Карл
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85798. ОТСЪ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гдовск. у., Полновск. в.; — У. Чл. О. С. по Гдовск. у., 23 Мая 909, 16, 16¹ и 170¹ М., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Лужск. у. отъ 26 Марта 911 г. (8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 1 г.), тюр. 1½ г. Исп. 30 Марта 911, счит. ср. съ 23 Апр. 909. | 906 64590 3 ч. 1655 У.
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