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Кошевой Тит Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошевой
Имя
Тит
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6881. КОШЕВОЙ ТИТ ФЕДОРОВИЧ, Гомельск. у, Светловичск. в., д. Яновой, Н. С. 9 уч. Гомельск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. ,Исп. 20 июля 923.

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