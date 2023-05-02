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Зуев Никифор Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Никифор
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3659. ЗУЕВ НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, 40 л, Вельск. у., Гордковск. в., д. Репища. Н. С. 2 уч. Бельск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 ½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 21/Х—24. 

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