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Курганов Филипп Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курганов
Имя
Филипп
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7643. КУРГАНОВ ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Бронницк. у., Жирошкинск. в., д. Патрикеевой. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 июня 923.

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