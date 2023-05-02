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Жариков Фаддей Прохорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жариков
Имя
Фаддей
Отчество
Прохорович
Дата исполнения приговора
28 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4577. ЖАРИКОВ ФАДДЕЙ ПРОХОРОВИЧ, 24 л., Спасск. у., Рясск. в., с. Новой-Пустыни. Н. С. 2 уч. Спасск. у. Ст. ст. 157, 176, 220, лиш. св. 1 г. Исп. 28 февр. 923.

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