Олейничак Казимир Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олейничак
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 302
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105966. ОЛЕЙНИЧАКЪ, КАЗИМІРЪ ІОСИФОВЪ. К. Ленчицк. у., гм. Лесьмержъ, 42 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Кленовъ; — Петроков. О. С., 13 и 4 и. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 10 Нояб. 908 г. (1655 У.—арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 17 Марта 909. 904 44042 1655 У.|92 116572 1655 У. 900 101707 1655 У. | 88 88404 1647 У. 98 95542 1647 У. |87 88007 169 М. 96 94983 1655 У.
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