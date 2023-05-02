Бобров Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100932. БОБРОВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишима, рд. въ с. и в. Моршихинскомъ, Курганск. у.; — Тобольск. О. С., 18 Мая 911, 152¹ и 1642 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 8 м. а 7 дн. предв. заключ. Исп. 23 Іюля 911. | 909 98947 172 М. (покуш.). | 30 Іюля 907 г. Омск. Воен. О. С., 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г.
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