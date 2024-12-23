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Мокшанов Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мокшанов
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
33808. МОКШАНОВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬевъ (онъ же Малышевъ). К. Богородск. у., Новинск. в., д. Митиной, 19 л., рд. въ г. Александровѣ, Владимір. г.; — Москов. Ст. М. С. Срѣтен. уч. (въ 3 р.), 13, 14, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 905. | 904 43193 173 М. | 903 71540 169 М.

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