Борусевич Франц
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борусевич
- Имя
- Франц
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101038. БОРУСЕВИЧЪ, ФРАНЦЪ, (внѣбр.), 23 л. К. Шавельск. у., Окмянск. в., д. Кейдовъ; — Ковенск. О. С., 28 Мая 911, 152, 1 ч. 1655 и 1657 У., по сов. съ приг. З. Н. 4 уч. Шавельск. у. отъ 17 Сент. 910 г. (170 М., тюр. 10 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Іюня 911. | 7 Іюля 909 г. З. Н. 6 уч. Тельшев. у., за кражу лошади, тюр. 1 г. | 909 36038 169 М.
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