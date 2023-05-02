Малышева Парасковья Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышева
- Имя
- Парасковья
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8674. МАЛЫШЕВА ПАРАСКОВЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 31 г., г. Юрьевца. Н. С. 1 уч. Юрьевецк. у. Ст. 140а., лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 29 дек. 923
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