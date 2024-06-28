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Аксенов Илья Малафеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Илья
Отчество
Малафеев
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44756. АКСЕНОВЪ, ИЛЬЯ МАЛАФЕЕВЪ. К. Сѣвск. у., Радогощск. в., с. Лобанова, 30 л.; — 3. Н. 1 уч. Сѣвск. у., 16, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 31 Мая 905.

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