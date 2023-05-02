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Салямонов Валентин Станиславович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салямонов
Имя
Валентин
Отчество
Станиславович
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8679. САЛЯМОНОВ ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВИЧ, 27 л., г. Варшавы. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 113 ч.1, 114 и 116, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 ноября 923.

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